Cuoco rapinatore e la complice 50enne arrestati dopo una rapina a Capomulini | VIDEO

I carabinieri di Acireale hanno arrestato un uomo di 37 anni, pregiudicato, ed una donna di 57, incensurata, che avevano rapinato il supermercato “Decò” di Capo Mulini lo scorso 19 marzo

In quella occasione l’uomo, vestito con i suoi “abiti da lavoro” da cuoco, era entrato all’interno del supermercato della frazione acese, minacciando con un coltello da cucina il cassiere, dal quale si era fatto consegnare la somma di 400 euro circa. La donna, nel frattempo, aveva atteso il complice in macchina ed i due si erano dileguati facendo perdere le loro tracce. Gli accertamenti hanno permesso di identificarli a distanza di alcune settimane. L'uomo è anche autore di un’altra rapina, commessa a Catania a maggio dello scorso anno: in quest’altra occasione il rapinatore aggredì, nella centralissima Piazza San Domenico, un passante per rubare portafogli e cellulare.