Titolare di una tabaccheria ferito duante una rapina | Video

Nella serata di ieri, intorno alle 21, la sala operativa ha diramato una nota radio che segnalava una rapina consumata ai danni di una tabaccheria del centro a opera di un uomo, completamente travisato in volto e armato di pistola. In pochi istanti, una volante si è recata sul posto, costatando che la vittima, titolare dell’esercizio commerciale, era stata colpito al volto con il calcio della pistola, riportando ferite lacero contuse. Per Tommaso Carmelo Virgilio, rintracciato a casa grazie alle immagini di sorveglianza, si sono aperte le porte di Piazza Lanza.