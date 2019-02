Rapina ad un bar tabacchi di Acireale, preso uno dei quattro responsabili | VIDEO

Il 26 ottobre 2018, in piena notte, un commando formato da quattro individui con i volti coperti da passamontagna, ha fatto irruzione nel bar-tabacchi della stazione di servizio Esso di Acireale, in via Alcide de Gasperi, minacciando il dipendente di aprire il box blindato dov’era installata la cassaforte.

L’impiegato, riuscendo a chiudersi proprio dentro la stanza blindata, mentre i rapinatori tentavano di attivare una smerigliatrice per aprire il box, riuscì a dare l’allarme ai carabinieri, mandando via i banditi. Sul posto è giunta subito dopo una pattuglia del Nucleo Radiomobile che, visionando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, oltre ad osservare che i quattro rapinatori erano fuggiti a bordo di una Fiat Panda di colore bordeaux, ne hanno annotato le fisionomie, diramando una nota alle altre pattuglie.

I militari di Aci Catena li hanno intercettati all’incrocio tra le vie Santi Elena e IV Novembre. Ne è nato un concitato inseguimento finito in via Consolazione, luogo in cui i criminali hanno abbandonato il mezzo, facendo perdere le loro tracce nelle campagne circostanti. In terra ed all’interno dell’autovettura, gli investigatori recuperarono poi degli indumenti (felpe, maglioni, passamontagna e guanti in lattice) che, come dimostrato dalle immagini acquisite, erano identici a quelli indossati dai quattro malviventi durante la commissione del reato. Nel frattempo venne ritrovata anche la Fiat Panda di colore bordeaux, rubata ad Aci Catena il giorno precedente, mentre quella di colore grigio risultò di proprietà del 32enne C.P., che cercato quella notte nella sua abitazione da una pattuglia del Nucleo Radiomobile del capoluogo etneo, non si trovò perché era uscito intorno alla mezzanotte per comprare le sigarette senza farvi rientro.

La Procura ne ha ordinato la custodia agli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico.