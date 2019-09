Rapinatori catanesi di banche in trasferta presi dai carabinieri | Video

Tre rapinatori seriali catanesi avevano messo a punto un articolato piano per mettere a segno rapine nelle province dell’alta Toscana ed in particolare in quelle di Lucca, Pisa e Massa ed in Liguria, in provincia di La Spezia, riuscendo a portarne a termine due nelle province di Lucca e Massa. Gli arrestati utilizzavano come base d’appoggio un appartamento nel centro di Massa, che consentiva loro di muoversi agevolmente nell’area per effettuare i “sopralluoghi”