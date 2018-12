Rapinatori seriali di tabaccherie arrestati a Belpasso | VIDEO

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania i Carabinieri della Stazione di Belpasso, collaborati nelle indagini dai colleghi di Motta Sant’Anastasia, hanno proceduto all’arresto di: Stefano Amore classe 97 e Carmelo Miano classe 95, entrambi di Motta Sant’Anastasia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, del tribunale etneo, in ordine al reato di rapina aggravata in concorso