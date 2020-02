Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recuperato un secondo cadavere nelle acque della stazione | Video

I sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme alla guardia costiera, hanno recuperato una salma sotto la stazione di Catania. Dalle prime evidenze, pare si tratti di un uomo. Il cadavere è stato adesso trasferito in banchina e saranno disposti gli accertamenti medico-legali per stabilire le cause del decesso e vagliare un possibile collegamento con l'analogo episodio di ieri