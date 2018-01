La candelora intitolata a Monsignor Ventimiglia è stata "adottata" dal Lions club di Catania ed è stata affidata alle mani del maestro Lo Faro, alle prese col suo terzo restauro in vent'anni. Sarà pronta per la processione, ma dopo la festa dovrà nuovamenta andare sotto i ferri per un massiccio intervento di ripristino