Pellegrino si candida a Sindaco: "Fedele a Forza Italia, ma Pogliese non risponde al telefono" | VIDEO

Riccardo Pellegrino si dice deciso a continuare per la sua strada anche a costo di uscire dal partito in cui ha militato per anni, Forza Italia, che sembra voler puntare sull'onorevole Salvo Pogliese. "Il programma, che non c'è ancora, lo faranno i catanesi - spiega l'esponente del centrodestra già al centro delle polemiche durante le elezioni regionali - e la prossima settimana presenteremo il simbolo della nostra lista, 'Un cuore per Catania'. Voglio spendermi a 360 gradi per il bene della mia città"