Lutto cittadino ad Acireale: si cerca ancora Enrico Cordella | Video

Alle complesse operazioni in acqua, partecipano il personale e mezzi della capitaneria di porto di Acireale, due motovedette e un elicottero e con i sommozzatori dei vigili del fuoco e una squadra di terra. Le salme del 27 enne Lorenzo D'Agata e della 21enne Margherita Quattrocchi sono state già recuperate e si terranno oggi i funerali. Nella cittadina infuria, intanto, la polemica per la mancata sospensione dei festeggiamenti di Carnevale.

Acireale, lutto cittadino ma il Carnevale continua

„ Ivertici della Fondazione hanno espresso dolore e comprensione per il dramma vissuto dalle famiglie. “Durante la riunione con il sindaco abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse prevedere uno slittamento o una sospensione - ha affermato il presidente Orazio Fazzio - ed eravamo in seria difficoltà. Ma sono stati i giovani che partecipano attivamente ai festeggiamenti a indicarci la strada da seguire: ci hanno suggerito di non annullare gli eventi in programma poiché proprio lo svolgimento delle iniziative rivolte ai giovani sarà il modo migliore per onorare il ricordi dei tre ragazzi".“