Idee per il pranzo di Natale: crema di mascarpone con scaglie di cioccolato | VIDEO

La crema mascarpone con scaglie di cioccolato è una ricetta facile e veloce, ideale per finire in bellezza il pranzo di Natale. Può essere utilizzata sia come dolce al cucchiaio che come farcitura per pandoro e panettone. Ecco come realizzarla con i consigli di Emanuela Panke, di "Curtigghio"