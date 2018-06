Oasi del Simeto, cuccioli di cane in discarica e rifiuti d'appertutto | VIDEO

Da circa quindici giorni la spazzatura non viene raccolta nel territorio dell'Oasi del Simeto, come segnala un lettore di CataniaToday. Perfino i cassonetti sono stati abbatuti e tutti i rifiuti sono sparpagliati in mezzo ai campi coltivati