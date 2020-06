Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Degrado al lungomare, rifiuti e aree pubbliche vandalizzate | Video

Sono moltissime le segnalazioni di rifiuti e degrado sul lungomare di Catania. In questo video, inviato da un lettore di CataniaToday, si vedono rifiuti in un tratto del Lungomare. I vandali prendono anche di mira le strutture comuni, rendendole inservibili e pericolose per i bambini