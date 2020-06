Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lungomare, troppi rifiuti gettati nelle aree verdi ed alla scogliera | Video

Dopo la seconda chiusura al traffico in pochi giorni, ecco come si presenta il lungomare nelle immagini girate da Antonio Arrigo, cittadino da sempre attivo nella difesa dell'ambiente e nel mantenimento del decoro a San Giovanni Li Cuti. Sono ancora troppi gli incivili che depositano spazzatura in ogni angolo di Ognina