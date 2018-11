Riposto, 22enne arrestato con 300 grammi di "erba" in casa

I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato il 22enne Rosario Pietro Forzisi, di Mascali, per spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme al nucleo cinofili di Nicolosi, i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del giovane spacciatore.

Grazie al prezioso fiuto del labrador antidroga “Ivan”, sono riusciti a scovare e sequestrare circa 300 grammi di marijuana, di cui un centinaio di grammi già suddivisa in dosi pronte allo smercio, occultata in diverse scatole metalliche, una bilancia elettronica di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in commercio. L’arrestato, ammesso all’udienza per direttissima, è stato posto ai domiciliari così come disposto dal giudice.

Nella foto la droga sequestrata