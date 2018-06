Rissa tra lavavetri in viale Vittorio Veneto, scappano tutti all'arrivo della polizia | VIDEO

Intorno alle 10 e 15 di questa mattina, tre immigrati di presunta origine africana sono stati coinvolti in una violenta rissa, scoppiata ai semafori di viale Vittorio Veneto, angolo corso delle Province. Una volante è subito intervenuta per placare gli animi, ma gli agenti non sono riusciti a contenere la loro furia ed il terzetto si è dato alla fuga prima dell'arrivo dei rinforzi