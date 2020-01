Violenta rissa in un locale del Borghetto di piazza Europa, coinvolte anche due ragazze | Video

Le volanti della polizia di Catania sono intervenute, ieri sera, per sedare una violenta rissa in un locale del Borghetto di piazza Europa, identificando sei persone. Nel video postato dalla pagina Facebook "Non pallate se non sapete le cose", si vedono anche due giovani ragazze, intente a picchiarsi, mentre alle loro spalle altri giovani se le danno di santa ragione, senza ascoltare l'invito alla calma rivolto dai presenti. L'intervento degli agenti ha permesso di riportare la situazione alla normalità, identificando sei partecipanti alla "scazzottata" grazie alle immagini di video sorveglianza ed alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla triste scena.