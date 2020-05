Coronavirus e ristoranti: le nuove regole per mangiare fuori | Video

Il settore della ristorazione dovrà fare i conti, da oggi, con nuove regole per accogliere la clientela e lavorare in sicurezza. Chi si dichiara "convivente" potrà stare in un tavolo con una distanza inferiore rispetto a due persone che non vivono insieme. La riduzione dei posti prospettata è di circa il 50 per cento. Mascherina obbligatoria anche per andare alla toilette