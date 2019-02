I retroscena della festa: devoti tirano il cordone "abbandonando" la vara | VIDEO

Un lettore di CataniaToday ha inviato in redazione un video in cui si vede cosa è successo ieri in via Sangiuliano: i devoti "ribelli" hanno continuanto a tirare il cordone, ormai staccato dal fercolo, giungendo in cattedrale autonomamente. Davanti il sagrato sono seguite parole dure nei confronti di Claudio Consoli