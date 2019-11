Due escursionisti dispersi sull'Etna e salvati dai vigili del fuoco | Video

Padre e figlio erano usciti in mattinata per un'escursione, ma la scarsa visibilità non gli aveva permesso di trovare il sentiero del ritorno. Hanno quindi inviato una richiesta di aiuto intorno alle ore 13. Sono subito sono scattati i soccorsi con il distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo e un elicottero dal Reparto Volo di Fontanarossa