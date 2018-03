CataniaToday incontra youtube: Salvo Zen ed i problemi della differenziata | VIDEO

Primo appuntamento di un nuovo format dedicato al mondo degli youtuber catanesi. Nella prima puntata Salvo Zen è andato in giro per le strade della nostra città, insieme a noi, per chiedere ai cittadini cosa ne pensano della raccolta rifiuti in relazione al recente scandalo che ha colpito la città e l'amministrazione comunale

Salvo Zen è un giovane catanese appassionato di fotografia e video. Ha già cominciato a lavorare nel settore eventi e da tempo crea video con sketch e doppiaggi divertenti, pubblicandoli sul suo canale youtube . Collabora anche con altri, tra cui Claudio MadCrazy, Davidekyo e PiDiri Yaroslav.