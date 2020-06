San Giuseppe La Rena: un tappeto di rifiuti "grazie" ai mercatini abusivi

Sembra una grande discarica a cielo aperto ma non lo è. Siamo a San Giuseppe La Rena e il video, girato dal consigliere comunale Santo Russo, non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Dallo scorso sabato decine e decine di ambulanti abusivi si sono impadroniti dell'area lasciando poi un tappeto di rifiuti impressionante e non paghi hanno espletato nella stessa area i loro bisogni. Un immondezzaio a due passi dall'aeroporto e non è la prima volta che accade: già in passato l'assessore Balsamo aveva avvisato gli ambulanti e aveva anche chiuso per una settimana il mercatino. Ma adesso, in periodo di pandemia, quel mercato non era stato autorizzato alla riapertura ma gli abusivi si sono piazzati ugualmente. "Sono stato sollecitato da decine di cittadini - spiega il consigliere Russo - e come si vede nelle immagini qui hanno lasciato di tutto e di più: è una situazione pesante e insostenibile e chiederò risposte all'amministrazione e interverrò in consiglio comunale perché non si può tollerare uno scempio del genere. Servono controlli mirati con l'ausilio delle forze dell'ordine". Anche il Movimento Cinque Stelle ha riportato le immagini "dell'orrore" criticando l'assenza di controlli.