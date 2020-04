Continua la sanificazione delle strade con un mezzo della polizia | Video

L’Amministrazione comunale in sinergia con la Polizia di Stato, che ha messo a disposizione un modernismo mezzo speciale, sta effettuando nuove operazioni di bonifica e sanificazione di vie e piazze di Catania. L’iniziativa voluta dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, è articolata congiuntamente a personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato e si svolge prevalentemente nelle ore serali, secondo un calendario di una decina di giorni, che tocca indistintamente tutte le zone cittadine, sia centrali e sia periferiche, con l’utilizzo di prodotti detergenti compatibili anche per la salute degli animali. “Ringrazio il Reparto Mobile per la disponibilità a collaborare con il Comune per l’emergenza e l’assessore Fabio Cantarella - ha detto il sindaco Salvo Pogliese – che hanno realizzato un calendario che riguarda tutti i quartieri, che con un sistema di assoluta avanguardia verranno resi ancora più sicuri dai rischi, anche solo potenziali, della cattiva igiene di strade e piazze”.

