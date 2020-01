Santa Giuffrida, la sorella del pescatore scomparso: "Aiutateci a conoscere la verità"

Fabio Giuffrida ed Enzo Cardì sono scomparsi dal 23 dicembre 2016. Erano usciti per una battuta di pesca e non sono mai più rientrati. Il mare non ha restituito i loro corpi né l'imbarcazione. I famigliari chiedono chiarezza e fanno un appello alla comunità dei pescatori di Aci Trezza.