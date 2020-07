Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Disabilità, Santonocito (Snalv Confsal): "Tuteliamo la figura dell'assistente igienico personale"

La protesta del sindacato in prefettura a Catania per la figura degli assistenti igienico personali che rischia di "scomparire" a seguito di un parere del Cga. Per Santonocito si tratta di un arretramento del servizio e chiede alla Regione di tornare sui propri passi.