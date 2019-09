Sequestrata piantagione di "skunk", l'irruzione dei finanzieri

All’atto dell’intervento, avvenuto durante le ore notturne, il responsabile dell’illecita coltivazione, che si trovava in un casolare adiacente all’area di coltura, nel darsi alla fuga non esitava ad esplodere un colpo di fucile per spaventare i finanzieri e dileguarsi nell’oscurità.