I carabinieri sequestrano una cava abusiva sull'Etna | Video

Estraevano senza autorizzazione materiale lavico da una cava abusiva, creata in pieno Parco dell’Etna e grande 80 mila metri quadri. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno immediatamente proceduto al sequestro, insieme ai due mezzi trovati sul posto. La titolare dell’azienda, una donna di anni 59, è stata denunciata per esecuzione di lavori su beni sottoposti a vincolo paesaggistico senza autorizzazione, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, omessa denuncia dell’inizio dei lavori, mancata nomina del direttore dei lavori. Il sequestro della cava abusiva e dei mezzi è stato convalidato dall’ Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania.