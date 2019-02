Sgominata banda di rapinatori: due catanesi in manette | VIDEO

Sgominata banda di rapinatori operante tra Calabria e Sicilia: in manette due catanesi „La misura trae origine dall’attività dei carabinieri di Lamezia Terme nell’ambito del contrasto ai reati predatori. In particolare a seguito della rapina perpetrata il 21 aprile 2018 ai danni dell’ufficio postale di Lamezia Terme, in via Aldo Moro, e della rapina perpetrata in data 17 dicembre 2018 ai danni di un’azienda edile sita a Falerna (CZ)