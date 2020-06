Si avventura nei sentieri dell'Etna e si perde: soccorso dal reparto Volo dei vigili del fuoco | Video

Recupero da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco in servizio presso il reparto Volo di Catania. L'intervento è avvenuto a Zafferana Etnea: un uomo (S.C. di anni 60) si era avventurato lungo i sentieri dell'Etna senza trovare la via del ritorno. Allertato dalla sala operativa di Catania, il Drago 68 ha prima individuato l'uomo e dopo averlo raggiunto lo ha issato a bordo tramite l'ausilio del verricello. L'uomo non presentava alcun problema fisico e dopo esser stato trasportato in zona sicura è stato affidato ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale.