Mascali, la differenziata arriva al 65 per cento: multe a chi sporca | VIDEO

A Mascali è stata raggiunta la quota del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti. Continua l’attività di contrasto ai trasgressori, come spiega il sindaco Luigi Messina, che non rispettano le regole sulla corretta separazione dei materiali riciclabili