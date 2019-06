San Giovanni Li Cuti, cosa pensano i catanesi del solarium e della spiaggia?| Video

Abbiamo chiesto ai catanesi di dare un giudizio sulla passerella disabili, pronta in anticipo rispetto allo scorso anno, e sulla spiaggia di San Giovanni Li Cuti. Non mancano gli apprezzamenti, ma neanche i problemi. A partire dalla scaletta per la discesa in acqua, giudicata non idonea ai diversamenti abili. Nuovamente rotte le docce e sporca la spiaggetta