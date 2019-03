La situazione del Teatro Massimo Bellini continua ad essere critica. In mattinata i lavoratori precari, le maestranze nodali per portare avanti le stagioni, hanno prima occupato il teatro e poi hanno stabilito di rimanere in assemblea permanente. Il soprintendente Roberto Grossi fa il punto su quanto è stato fatto ma chiede, alla Regione e alla politica, "ossigeno" e fondi per poter programmare il futuro