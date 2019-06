"Spazzini del mare" ripuliranno la scogliera in apnea | Video

Si potrà partecipare recandosi alle ore 8 presso il "Molido", stabilimento balneare del lungomare sponsor dell'iniziativa insieme a Dusty, WWF, Comune di Catania, Olgasport, Altair, Lowrance e Cressi. Serve una tessera Fipsas o un brevetto di apnea, o dichiarare tramite un'autocertificazione, di essere in grado di operare sott'acqua alla profondità di almeno 20 metri. "Un ringraziamento speciale - precisa Fancesco Ciliberto, fondatore dell'associazione 'Sub Catania Academy - va anche alla Misericordia Santa Maria di Ognina, alla protezione Civile, al gruppo 'Le Aquile' ed all' Asd Isole Ciclopi, che contribuiranno a tenere alta la sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.