"Spregiudicato scambio di favori" all'ispettorato del lavoro | Video

Secondo l'accusa è stato scoperto un quadro corruttivo consolidato e alimentato da uno spregiudicato scambio di favori attraverso il quale gli indagati pubblici ufficiali, precedenti titolari di cariche istituzionali pubbliche e imprenditori, "non hanno esitato a sancire accordi sacrificando i rilevanti interessi collettivi in gioco". "Forzese - sostengono gli investigatori - prese un fascicolo sanzionatorio dall'ispettorato e lo consegnò a un imprenditore che lo fece sparire per non pagare. Il fascicolo è stato trovato oggi a casa dell'imprenditore. Forzese in cambio ottenne voti per le regionali 2017".