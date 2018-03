Lettori: "Clochard scappato da reparto malattie infettive vomita e urina su se stesso" | VIDEO

Da martedì 20 febbraio pomeriggio, un giovane di colore giace a terra sotto i portici che costeggiano il Cpd Rapisardi (centro di distribuzione Postale) e l'ampio parcheggio dei supermercati Ard discount del viale

"Viste le condizioni fisiche pietose di questo giovane - spiega una lettrice di CataniaToday - un collega ha chiamato il 118 che lo ha caricato in ambulanza. Ma qui comincia una lunga odissea. Mercoledì 21 lo troviamo nello stesso posto della sera prima. I responsabili del Cpd allertano la prima squadra del 118 perchè il ragazzo giaceva riverso a terra, tra urine,vomito, gonfio in viso, alle mani, croste dappertutto.I soccorritori ci confidano che il ragazzo è scappato dall'ospedale giorni prima, pare dal reparto malattie infettive e quando gli chiedono se volesse tornare in ospedale, lui senza neanche fiatare, ha scrollato il capo e loro sono andati via. Quella mattina tre squadre del 118 più i carabinieri si sono rifiutati di dargli aiuto, dicendo che se un individuo si rifiuta, loro non possono prenderlo con la forza. Tra la rabbia e lo sconforto abbiamo cercato di fare il possibile. Sono otto giorni che da un telefono all'altro di uffici pubblici di Asp, Centri territoriali, vigili urbani, carabinieri e 118 c'è uno scarica barile. Ha un braccialetto dell'ospedale ad un polso e cammina a fatica. Se veramente è scappato dal reparto malattie infettive non osiamo pensare al rischio che corre e che corriamo!"