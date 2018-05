Street Food Fest arriva a Catania, cibo di strada per tutti i gusti | VIDEO

Dal 17 al 20 maggio Catania ospiterà le eccellenze gastronomiche del cibo di strada, proveniente dalla Sicilia, dall’ Italia e dal mondo. Una festa già sperimentata a Palermo con successo che arriva in città con una serie di stand che saranno allestiti in via Etnea. Si prevedono più di 200 mila persone per la kermesse, dove protagoniste saranno le golose proposte degli oltre 30 street fooder provenienti da tutto il globo