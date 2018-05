I ragazzi delle scuole catanesi colorano le strisce pedonali di via Umberto | VIDEO

Un classico della primavera catanese è l'iniziativa "Siamo tutti pedoni", che porta ogni anno in strada centinaia di bambini e ragazzi. Armati di colori e buona volontà, hanno colorato le strisce pedonali di via Umberto, chiusa al traffico per l'occasione