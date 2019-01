Niente tasse universitarie per gli studenti colpiti dal terremoto | VIDEO

Niente tasse per gli studenti dell'Università di Catania, le cui abitazioni sono attualmente inagibili a causa degli eventi sismici che hanno colpito la provincia etnea. E' quanto chiedono i componenti delle associazioni La Finestra, Liberi di Scegliere, Actea e Citing. La loro proposta è stata accolta favorevolmente dal rettore. E' necessario presentare i moduli con la dichiarazione di inagibilità, rilasciata dai vigili del fuoco del comando provinciale etneo, per ottenere da subito lo stop al pagamento delle tasse per l'anno in corso.

Nella foto: Antonio Moschetto, componente del Senato Accademico, Carlotta Costanzo, consigliera d'amministrazione, Carmelo Fiume, consigliere alla Scuola di Medicina, Giuseppe Cutuli, consigliere al Cus.