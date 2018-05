Si cerca ancora il corpo di Giancarlo Gamaci, sub disperso ad Aci Trezza | VIDEO

Proseguono senza sosta le ricerche di Giancarlo Gamaci, il sub scomparso durante una immersione notturna nei pressi dei faraglioni di Aci Trezza. La zona di intervento è a circa un miglio dalla costa, su un fondale che supera anche i 150 metri di profondità. Le correnti forti che insistono in zona potrebbero aver portato il corpo anche molto lontano dal luogo dell'incidente. Presente sul posto una motovedetta della Capitaneria di porto classe 800 per il soccorso e unità dei vigili del fuoco con il rov inviato dal nucleo speciale di Reggio Calabria per scandagliare il fondale