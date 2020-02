Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, arrivano le tende da campo negli ospedali | Video

L'iniziativa rientra tra le misure di prevenzione adottate dalla Regione Siciliana e riguarda tutti gli ospedali "Dea" di secondo livello e i presidi sanitari dove sono presenti reparti di malattie infettive, tranne le strutture che dispongono già di percorsi dedicati. In caso di sintomi riconducibili al coronavirus occorre contattare il medico di famiglia o telefonare ai numeri 112 o 1500 e non recarsi direttamente in ospedale