Terremoto, continuano i lavori nella chiesa S.Andrea a Milo

Ieri i vigili del fuoco hanno completato le operazioni relative alla posa in opera del primo anello di cerchiatura del torrione centrale con cavo di acciaio e tiranti. I vigili del fuoco utilizzando le tecniche di derivazione speleologico, ancorati ad una scala aerea, si sono calati dall'alto e in totale autonomia senza alcuna interferenza con la struttura muraria stessa hanno apposto il cavo, mettendolo adeguatamente in tensione. Tale modalità di messa in sicurezza strutturale si è resa necessaria a causa dei danni post sisma.