Terremoto, sopralluogo presso la Chiesa "Santa Lucia" ad Aci Catena | Video

Funzionari tecnici del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco insieme al sindaco di Aci Catena, a tecnici del dipartimento regionale di Protezione Civile, Ente Attuatore e Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, hanno effettuato un sopralluogo di verifica presso la Chiesa di edificazione cinquecentesca di "Santa Lucia", in via Vittorio Emanuele ad Aci Catena, al fine di concordare le modalità di messa in sicurezza delle parti strutturali danneggiate dalla scossa sismica del 26 dicembre scorso.