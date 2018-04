Tre ragazze rubano cellulare ad operatore aeroportuale: denunciate | VIDEO

Gli agenti della polizia di frontiera hanno denunciato tre donne che avevano rubato il cellulare ad un operatore aeroportuale

Ricevuta la denunzia del furto, gli agenti hanno esaminato le immagini del circuito di videosorveglianza accertando le responsabilità delle ragazze, due delle quali erano passeggere in arrivo da Roma Fiumicino, mentre la terza era venuta ad accoglierle. Per eludere ogni controllo, le tre si erano camuffate con un cappuccio che nascondeva parte del volto, ma gli agenti sono riusciti ugualmente a risalire all’identità delle due in arrivo da Roma, grazie alle immagini, ai raffronti con il check point dell’aerostazione di Roma Fiumicino e ai successivi riscontri sui social network.