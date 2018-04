I lavoratori marittimi della New TTT Lines e gli addetti alla biglietteria della società Navigerium, continuano la loro protesta. La Cgil ha organizzato per stamane un tavolo di confronto in Prefettura, allo scopo di scongiurare il licenziamento del personale da parte della compagnia,che ha annullato la tratta Catania-Napoli, che passerà alla Grimaldi Lines