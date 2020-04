"Una margherita per un sorriso", l'iniziativa benefica della pizzeria 7+ | Video

Il pizzaiolo "campione del mondo" Luciano Carciotto, insieme ai suoi soci Dario Barbagallo e Venero Rapisarda, ha lanciato l’iniziativa #unamargheritaperunsorriso, per aiutare chi è in difficoltà in questo periodo di emergenza legato al Coronavirus. Insieme al suo staff, ha deciso da circa un mese di riaccendere i forni dei suoi locali, a Catania e Nicolosi, solo per preparare un centinaio di pizze al giorno.

Pasti che vengono donati alle associazioni di volontariato, soprattutto quelle che si occupano di bambini, minori e persone in difficoltà. Ma anche parrocchie, protezione civile, forze dell’ordine, e personale sanitario. “Dopo aver fatto assaggiare le mie pizze a personaggi famosi e vip, non c’è gioia più grande che regalare un sorriso ai bambini e alle persone che a causa del Coronavirus si trovano in difficoltà. Questo è il dono più grande. Per questo ringrazio chi sta sostenendo questa iniziativa. I miei soci Dario e Nerino delle pizzerie 7+ di Catania e Nicolosi, i miei collaboratori e dipendenti, i miei fornitori che stanno donando le materie prime per preparare le pizze. Invito tutti i miei colleghi, chi può farlo, a condividere anche sui social e a unirsi alla nostra iniziativa #unamargheritaperunsorriso.”