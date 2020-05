Via Capo Passero, quartiere a setaccio: sequestro di droga e 4 cavalli

Un massiccio dispiegamento di forze per un controllo a tappeto del quartiere: i carabinieri del nucleo radiomobile sono tornati in via Capo Passero, a Trappeto nord, quartiere limitrofo a San Giovanni Galermo, passando a setaccio gli anfratti dei palazzi dove spesso i pusher delle piazze di spaccio nascondono le forniture di stupefacente da confezionare. I militari hanno ritrovato infatti, nascosto in un garage, oltre 1 chilogrammo di marijuana confezionato in pacchi sigillati e pronto per essere mandato al “confezionamento” delle “stecchette”. Non solo droga ma anche cavalli: i carabinieri hanno ritrovato ben 4 esemplari, tra cui un pony, 2 incroci e un purosangue irlandese. A distanza di un paio di giorni dall'aggressione subita dalla pattuglia - da parte di parenti e vicini di casa accorsi in aiuto di uno spacciatore arrestato – i militari sono tornati in zona.