Via don Gnocchi: una tubazione che perde da troppo tempo

Una perdita divenuta sempre più estesa e ancora non riparata. La segnalazione arriva dal consigliere della quarta municipalità Giuseppe Ragusa. L'esponente del Movimento Cinque Stelle ha segnalato il disagio vissuto in via don Gnocchi, nella zona Trappeto Nord.

"Nonostante le ripetute segnalazioni, i consigli itineranti - ha detto - sembrano che tutti se ne lavino le mani del problema. Nessuno riesce a trovare la soluzione per la chiusura di una tubazione. C'è uno spreco d'acqua inaccettabile e l'immobilismo dell'amministrazione".

"A breve potremo inaugurare la fontana di via don Gnocchi - conclude sarcastico Ragusa -, una fonrana posta al centro della carreggiata pericolosa per i cittadini che, tra l'altro, attendono interventi".