Cani più intelligenti? Ecco la classifica

E' oramai pacifico, quando si parla di cani, che si parla di animali molto intelligenti. I test condotti per molti anni in base all'apprendimento di parole ed ordini hanno mostrato che ci sono alcuni cani che riescono ad imparare fino a 165 parole e ad eseguire ordini in tempi brevi collegati a queste parole.

Uno studio ha individuato nello specifico le dieci razze più intelligenti. Ecco la classifica.

1. Border Collie - Cane di origine scozzese impiegato come aiuto per i pastori. La sua intelligenza sarebbe simile a quella di un bambino di due anni e mezzo. Comprende termini e risolve problemi semplici.

2. Barboncini - Piccole dimensioni e pelo morbido, ma grande intelligenza.

3. Pastore tedesco - Cane di grande tagli ed affidabilità, utilizzato spesso dalle forze dell'ordine e dagli operatori di soccorso per le sue capacità.

4. Golden Retriver - Cane da riporto dal pelo lungo che è molto amato non solo per la sua intelligenza ma soprattutto per il suo carattere mite e socievole.

5. Dobermann - Può essere addestrato ad eseguire una lunga serie di azioni, è utilizzato molto spesso come animale da guardia.

6. Shetland Sheepdog - E' usato spesso come cane da pastore, come suggerisce anche il nome

7. Labrador - Cane di taglia media e muscoloso, è spesso docile, tranquillo ed è soprattutto un grande nuotatore grazie alla palmatura delle zampe.

8. Papillon - Cane di compagnia di piccola taglia con pelo lungo ed orecchie appuntite.

9. Rottweiler - Cane molto leale nei confronti della famiglia, per questo motivo spesso viene usato come cane da guardia.

10. Australian Cattle Dog - Altra razza spesso utilizzata dai pastori.

Esistono inoltre razze che più che essere definite meno intelligenti sono più difficili da addestrare: rientrano in questa categoria il 'Levriefo afgano', il bulldog, il Chow Chow, il pechinese, il Borzoi ed il Basenji.