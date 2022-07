Come creare con i gerani un rifugio per gli animali

Negli ultimi anni è giustamente aumentata l'attenzione verso l'ambiente anche quando si parla di giardino e di creare delle oasi esterne che siano belle per gli occhi e funzionali per gli animali che popolano quel determinato ambiente.

Di seguito ecco alcune idee 'fai-da-te' (fornite dal team AD MIRABILIA) per costruire dei ripari originali sfruttando la tecnica del riciclo creativo.

Tazza vintage sospesa - Servono tazze, piattini, trapano elettrico con la punta adatta a vetro/ceramica, colla a caldo, catene metalliche, anelli e ganci per appendere la creazione nonchè un geranio fiorito e semi di diverso tipo per gli uccellini. Bisogna realizzare tre piccoli fori in ciascuno dei piattini, inserire gli anelli di metallo o ganci nelle cavità create ed agganciare le catene di metallo, fissare le tazze ai piattini con la colla a caldo. Infine inserire le piante di gerani in alcune tazze e riempirne altre di cibo. Le decorazioni così effettuate si potranno appendere in un posto riparato.

Rifugio fiorito per uccelli e farfalle - E' possibile trasformare in rifugio un vecchio lampadario. Bisogna avere a disposizione il lampadario, una casetta per uccelli, vasi di metallo, colla a caldo, vernice e gerani. Incollare la casetta per uccelli ed i vasi di metallo alle basi dei bracci del lampadario con la colla a caldo. Dipingere con tempere o spray il tutto. Riempire i vasi di gerani. E' preferibile appendere questa creazione in una zola soleggiata del giardino.

Casetta total pink - Si può adornare un piccolo tavolo rotondo con fioriere stile casetta per gli uccellini. Riempirle di gerani fioriti. Aggiungere delle ciotole per cibo ed acqua. Dipingere con un colore di contrasto rispetto al verde circostante. Fissare le fioriere e le ciotoline con la colla a caldo per evitarne il rovesciamento.