Cani in vacanza - I consigli degli esperti

Andare in vacanza con il proprio cane è una gioia per tutta la famiglia ma al contempo è anche una circostanza molto delicata perchè si sposta l'animale dal suo ambiente abituale.

Per questo motivo è necessario adottare alcuni accorgimenti. Di seguito ecco un veloce vademecum per andare in vacanza con il proprio animale in sicurezza.

Ciotole e cibo - Una ciotola per l'acqua ed una per il cibo (meglio quelle richiudibili in silicone) e cibo in abbondanza per tutta la vacanza

Oggetti del cuore e borraccia - I giochi abituali e la sua coperta preferita sono indispensabili; allo stesso tempo è necessaria una borraccia da usare sia durante il viaggio che durante le passeggiate

Ombrellone e crema solare - La crema solare serve perchè anche i cani si scottano, soprattutto su naso, boca, addome, orecchie e coda

Kit igiene e pronto soccorso - Salviette e shampoo per pulire il pelo da sale e sabbia, disinfettante, pinzetta, garze, cerotti, medicinali ed antiparassitario

Gunzaglio, museruola, libretto sanitario e vaccinazioni obbligatorie - La museruola non è sempre prevista, ma meglio non farsi trovare impreparati

Passeggiata - Meglio all'ombra perchè i cuscinetti plantari dei cani non sono fatti per sopportare le alte temperature. I momenti migliori per portarli a spasso sono la mattina presto e la sera tardi