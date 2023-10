I lupi robot utilizzati per spaventare e allontanare gli orsi

Gli incontri ravvicinati con gli orsi non sono un problema soltanto in Italia. In Giappone, infatti, gli attacchi contro l'uomo stanno aumentando a un ritmo allarmante, tanto da costringe alcune città a sperimentare un insolito deterrente: dei lupi robot. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dal ministero dell'ambiente giapponese, sono 54 i casi di attacco avvenuti in tutto il Paese tra i mesi di aprile e luglio, tra cui un'aggressione mortale avvenuta a maggio a Hokkaido.

Nasce così l'idea di utilizzare la tecnologia per spaventare e allontanare gli orsi dai centri abitati. Come? Utilizzando i dispositivi chiamati "Monster Wolf", dei lupi robot dall'aspetto tutt'altro che rassicurante, originariamente progettati per tenere lontani dai terreni agricoli gli animali selvatici. Adesso diversi governi locali e le società che gestiscono le autostrade o gli allevamenti, hanno deciso di utilizzare questa nuova strategia.

La prima città in cui sono stati installati i lupi robot è stata Takikawa, situata nell’isola settentrionale di Hokkaido, proprio dove è avvenuto l'attacco mortale più recente. Un esperimento iniziato già nel novembre del 2020, proprio per porre fine ai numerosi attacchi avvenuti nei boschi che circondano i centri abitati.

I lupi robotici utilizzati in Giappone hanno un aspetto a dir poco mostruoso. Lunghi un metro, con quattro zampe e un muso da film horror, sono dotati di un sensore a infrarossi che li attiva quando si avvicina un animale selvatico. In quel caso, il lupo emette un rumore molto forte, la sua testa inizia a scuotersi e si accendono i led rossi posizionati al posto degli occhi. E non solo: i lupi robot sono in grado di emettere fino a 60 suoni diversi, in modo che gli orsi non si abituino.

